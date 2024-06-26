دعاوى جزائية ضد 107 منشآت بقطاع السيارات

رفع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، دعاوى جزائية ضد 107 منشآت في قطاع السيارات، وذلك بعد التحقيق مع 155 منشأة خلال العام المنصرم 2023.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها السنوي عن العام الماضي، أن ذلك يأتي إنفاذاً لقرار المجلس القاضي بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث، وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركات ووكلاء ومعارض السيارات والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وأشارت الهيئة إلى أن 270 عملية استقصاء نتج عنها ثبوت مخالفة 124 منشأة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال ممارسات مخلة بالمنافسة. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن هذه المنشآت اتفقت على تحديد أسعار البيع، وعلى تقاسم الأسواق جغرافياً، وإساءة استغلال الوضع المهيمن من خلال ربط السلع والخدمات؛ مما أدى إلى الحد من المنافسة والتأثير في رفاهية المستهلك.