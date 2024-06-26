واتساب يتوقف على 35 هاتفًا

توقف تطبيق التراسل الفوري “واتساب” عن استقبال تحديثات جديدة، لنحو 35 نوعًا من الهواتف الذكية التي تنتجها عدة شركات على مستوى العالم.
وتتضمن القائمة، وفقًا لموقع “كانال تيك”، إصدارات قديمة من أنظمة التشغيل أندرويد وiOS، لعدم قدرتها على الترقية، ليكون التطبيق متاحًا على نظام أندرويد 5 أو ما هو أحدث، وiOS 12 أو ما أحدث.
وتضم القائمة بعض هواتف شركة سامسونج، تشمل Galaxy Ace Plus، وGalaxy Core، وGalaxy Express 2، وGalaxy Grand، وGalaxy Note 3 N9005 LTE، وGalaxy Note 3 Neo LTE ، وGalaxy S 19500، وGalaxy S3 Mini VE، وGalaxy S4 Active، وGalaxy S4 mini I9190، وGalaxy S4 mini I9192 Duos، وGalaxy S4 mini I9195 LTE، وGalaxy S4 Zoom.
فيما تضم قائمة هواتف أبل التي تم إيقاف تحديث واتساب عليها، كلًا من آيفون 5، وآيفون 5C، وآيفون 6، وآيفون 6S Plus، وآيفون 6S، وآيفون SE.
وفيما يتعلق بهواتف هواوي الموقف عليها تحديث واتساب، فضمت القائمة كلًا من هاتف Ascend P6 S، وC199، وGX1s، وY625، كما تشمل القائمة هواتف من موتورلا، ولينوفو، وإل جي، وسوني. وفق “أخبار 24”.