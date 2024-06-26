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رياضة > هيلمان يرفض استكمال إجراءات التجديد مع الرياض
26/06/2024   7:25 ص

هيلمان يرفض استكمال إجراءات التجديد مع الرياض

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أعلن نادي الرياض، مساء أمس الثلاثاء، بياناً رسمياً، أن مدرب فريق الكرة بالنادي أودير هيلمان، طلب إيقاف استكمال إجراءات التجديد دون أي مبرارات واضحة”.

وأكد الرياض، عبر منصة إكس: “من منطق حرص الإدارة على استقرار الفريق والمحافظة على المكتسبات سعت لتجديد التعاقد مع المدرب البرازيلي أودير هيلمان لموسم جديد، وتم الاتفاق معه على القيمة المالية للتجديد”.

وأضاف: “وبعد الحصول على الموافقات اللازمة وإرسال نسخة العقد للمدرب للتوقيع طلب حذف أحد الشروط الواردة في العقد، علماً بأن هذا الشرط كان موجوداً في عقده السابق”. وفق “سبورت 24”.

وأتم: “تمت إفادة هيلمان بأن هذا الشرط متفق عليه مسبقاً، ولكنه أصر على موقفه وطلب إيقاف استكمال إجراءات التجديد دون أي مبرارات واضحة”.

وقاد هيلمان، نادي الرياض، في 24 مباراة وقاد الفريق للبقاء في دوري روشن، بعدما حقق 5 انتصارات و9 تعادلات.

هيلمان يرفض استكمال إجراءات التجديد مع الرياض

رياضة
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