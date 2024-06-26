نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > إزالة كتابات على الجدران بحائل
26/06/2024   2:41 م

إزالة كتابات على الجدران بحائل

+ = -
39

أنجزت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها، 99% من ‏بلاغات التشوه البصري، بما فيها إزالة 51 من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة 13 من ‏الكتابات المشوهة على الجدران، وذلك في إطار جهودها لمعالجة ‏عناصر ‏التشوه البصري، وتحسين المظهر الحضري في ‏المنطقة ومحافظاتها.

وعالجت الأمانة والبلديات خلال الأسبوع الماضي 900 ‏بلاغ، شملت كذلك تأهيل الشوارع بأعلى جودة، ورفع كفاءة الطرق ‏من خلال معالجة 32 موقعاً، وصيانة 10 من ‏أعمدة الإنارة، ونظافة 326 من الأماكن العامة.‏

وأكدت الأمانة أنها تستهدف القضاء على العشوائيات ومسببات التشوه، وتعزيز الوعي ‏والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية في أهمية المحافظة على البيئة، وحماية ‏المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بجميع أشكاله.وفق “أخبار 24”.

إزالة كتابات على الجدران بحائل

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885304335.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com