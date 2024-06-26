إزالة كتابات على الجدران بحائل

أنجزت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها، 99% من بلاغات التشوه البصري، بما فيها إزالة 51 من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة 13 من الكتابات المشوهة على الجدران، وذلك في إطار جهودها لمعالجة عناصر التشوه البصري، وتحسين المظهر الحضري في المنطقة ومحافظاتها.
وعالجت الأمانة والبلديات خلال الأسبوع الماضي 900 بلاغ، شملت كذلك تأهيل الشوارع بأعلى جودة، ورفع كفاءة الطرق من خلال معالجة 32 موقعاً، وصيانة 10 من أعمدة الإنارة، ونظافة 326 من الأماكن العامة.
وأكدت الأمانة أنها تستهدف القضاء على العشوائيات ومسببات التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية في أهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بجميع أشكاله.وفق “أخبار 24”.