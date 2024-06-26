نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > الديوان ينعى والدة الأمير منصور بن سعود
26/06/2024   2:42 م

الديوان ينعى والدة الأمير منصور بن سعود

+ = -
47

نعى الديوان الملكي، اليوم (الأربعاء)، والدة الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، التي وافتها المنية.

وأوضح الديوان الملكي في بيان، أن صلاة الميت على الفقيدة ستُقام غداً (الخميس)، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

الديوان ينعى والدة الأمير منصور بن سعود

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885304336.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com