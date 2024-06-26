الديوان ينعى والدة الأمير منصور بن سعود

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نعى الديوان الملكي، اليوم (الأربعاء)، والدة الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، التي وافتها المنية.
وأوضح الديوان الملكي في بيان، أن صلاة الميت على الفقيدة ستُقام غداً (الخميس)، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.
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