148 عينة غذائية غير صالحة للاستهلاك بالمدينة

كشفت أمانة المدينة المنورة عن إجراء 1480 تحليلاً مخبرياً على أنواع من الأغذية خلال الشهر الماضي، وتبين وجود 148 عينة غير صالحة للاستهلاك، مؤكدة استمرار تنفيذ الجولات الرقابية، وإجراء عمليات الفحص، لتعزيز الدور الرقابي على الغذاء، والحدّ من التلوث البيئي في المنشآت.
وقالت الأمانة إنها نفذت 22.7 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية والصحية، خلال شهر مايو الماضي، للتحقق من امتثال المنشآت لمعايير حفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.
وبيّنت الأمانة أن الجولات الرقابية أسفرت عن رصد 6.9 ألف مخالفة على المنشآت، تتعلق بالاشتراطات الصحية، وعدم حصول الممارسين على الشهادات الصحية، وكذلك سوء حفظ وتخزين الأغذية، إضافة إلى ضبط منتجات مجهولة المصدر، وقد جرى مصادرة وإتلاف الكميات المخالفة للاشتراطات الصحية والنظامية.وفق “أخبار 24”.
ودعت الأمانة أفراد المجتمع إلى الإسهام في تحسين الخدمات المقدمة لهم من خلال التواصل مع قنوات الاتصال المخصصة للبلاغات، عبر تطبيق “بلدي” والمركز الموحد لخدمة البلاغات (940).