7 ملايين معيار فوترة منشآت المجموعة الـ”13″

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن المجموعة الـ 13 لتطبيق مرحلة “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية، شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 7 ملايين ريال، وذلك خلال عامَيْ 2022م أو 2023م.
وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة الثالثة عشرة؛ وذلك تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع نظام “فاتورة” بدءًا من 1 يناير 2025م، وحتى موعد أقصاه 31 مارس 2025م.
يذكر أن المرحلة الأولى (الإصدار والحفظ)، قد بدأ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021م، وتُلزم المكلفين الخاضعين للائحة بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة، مع إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكافة العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة (QR Code).وفق “أخبار 24”.