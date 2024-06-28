مناقشات سعودية- أمريكية لتعزيز التجارة الثنائية

ناقش الاجتماع الثامن لمجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي (TIFA) بواشنطن، سبل تعزيز التجارة الثنائية وحل المعوقات التي تواجهها، ومناقشة السياسات التجارية، ومراجعة اللوائح الفنية للتجارة الدولية.
وتضمنت المناقشات أيضاً إجراءات تطبيق تدابير الصحة، والصحة النباتية في المنتجات الزراعية والغذائية والدوائية، وحقوق الملكية الفكرية وسياساتها وتشريعاتها، والتجارة الإلكترونية، والتعاون التجاري والاستثماري وتبادل الخبرات بين الجانبين.
كما تطرّق الوفد السعودي برئاسة وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز السكران، ومساعد الممثل التجاري الأمريكي لأوروبا والشرق الأوسط براينت تريك، إلى مناقشة التحديات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص في التجارة والاستثمار.
وجرى خلال الاجتماع بحث تمكين الشراكات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها التجارية، والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين بمجال الابتكار والتكنولوجيا والتوطين، والفرص التجارية والاستثمارية في مبادرتيْ السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.
وشارك الوفد السعودي في ورشة عمل بعنوان “الفرص التجارية بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة” بمشاركة سفراء أمريكا في دول الخليج، والجلسة الافتتاحية في قمة الاستثمار الأمريكية (Select USA) برئاسة وزيرة التجارة الأمريكية.وفق “أخبار 24”.
كما تضمّنت مشاركات الوفد منتدى الحوار الخامس للتجارة والاستثمار الخليجي الأمريكي، وجلسة نقاش بعنوان “استثمار السعودية في التكنولوجيا”، والمنتدى الأمريكي السعودي الذي جاء بعنوان “الاستثمار في مستقبلنا المشترك”، ولقاء الطاولة المستديرة الخليجية الأمريكية، بمشاركة القطاع الخاص من الجانبين.