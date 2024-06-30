“تاسي” يتراجع بتداولات 5.3 مليار ريال

أنهى المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية “تاسي” جلسة اليوم (الأحد)، على تراجع بنسبة 0.4% ليغلق عند 11680 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.3 مليار ريال.
وسجل سهم مصرف الراجحي تراجعا بنسبة 2% عند 80 ريالا، فيما أغلق سهم اتحاد اتصالات، عند 51.70 ريال، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.
فيما أنهت أسهم ساسكو، وشمس، والصقر للتأمين، وصناعات كهربائية، ومجموعة صافولا، والحمادي، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تتراوح بين 2 و6%. وفق “أخبار 24”.
في المقابل، سجل سهم مياهنا، أعلى سعر منذ الإدراج في السوق، عند 28.45 ريال بنسبة 7%، لتصل مكاسب السهم منذ إدراجه إلى نحو 150%.
بينما تصدر سهمَا تالكو، والمطاحن الحديثة، ارتفاعات السوق اليوم، بنسبة 10% عند 57.60 ريال، و49.95 ريال، على التوالي.