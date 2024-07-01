72 % إجمالي المشتريات من السلع المحلية

كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات المحلية عن بلوغ نسبة المشتريات من السلع المحلية 72.6 %، وذلك من خلال إطلاق المبادرات والبرامج والممكِّنات وبناء الشراكات الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضحت الهيئة أن المجلس حقق نسبة 47.22 % للمحتوى المحلي من إجمالي مشتريات أعضاء المجلس في عام 2022م، وعمل على إدراج متطلبات المحتوى المحلي في المشاريع عالية القيمة، التي بلغ عدد مشاريعها 222، ووصول النسبة التقديرية إلى 56% للمحتوى المحلي.
يُذكر أن الهيئة ترأس مجلس تنسيق المحتوى المحلي بعضوية كل من وزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، واتحاد الغرف السعودية، وأرامكو السعودية، وسابك، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، والشركة السعودية للكهرباء، والخطوط السعودية، ومجموعة “stc”. وفق “أخبار 24”.
ويركز المجلس على تنسيق الجهود بين الجهات الأعضاء لتعظيم المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، من خلال إطلاق المبادرات والبرامج والممكِّنات وبناء الشراكات الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وزيادة المحتوى المحلي لدى الشركات الأعضاء، وتطوير فرصه في مختلف القطاعات، وتعزيز فاعلية التواصل مع مختلف الشرائح الاقتصادية.