المملكة تسجل 231.7 نقطة بمؤشر شبكة الملاحة

سجلت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، الصادر ضمن تقرير “الأونكتاد” عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وذلك خلال الربع الثاني من عام 2024م.
ولاقت جهود “موانئ” في تطوير البنية التحتية بموانئ المملكة تقديرًا دوليًا، حيث حصدت الهيئة جائزة “البنية التحتية المميزة”، وجائزة “أفضل مساهمة في تطوير البنية التحتية الاقتصادية”، كما حصد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام جائزة “ميناء العام”، “Port of The Year”، ضمن جوائز “ShipTek” التي عُقدت بنسختها التاسعة عشرة لعام 2024م، في مدينة الخبر.
وتواصل الهيئة جهودها لتطوير البنية التحتية بموانئ المملكة؛ لتعزيز تنافسية الموانئ على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودعم وتيسير التجارة العالمية.
وأضافت “موانئ” عبر الشراكة الإستراتيجية المميزة مع عدد من الخطوط الملاحية العالمية 14 خدمة شحن ملاحية جديدة منذ بداية العام 2024م، في كل من ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، لتعزيز ربط الموانئ السعودية بموانئ الشرق والغرب.
وشملت جهود التطوير عقود الإسناد التجاري التي أبرمتها الهيئة مع الشركة السعودية العالمية للموانئ البالغ قيمتها الاستثمارية 7 مليارات ريال، إذ استقبل ميناء الملك عبد العزيز بالدمام 6 رافعات ساحلية وجسرية، لتطوير بنيته التحتية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والتعامل مع السفن العملاقة بكفاءة وسهولة.
وانتهت الهيئة من أعمال تطوير محطة بوابة البحر الأحمر بالجزء الشمالي بميناء جدة الإسلامي، باستثمارات بلغت مليار ريال، وكذلك أعمال تعميق قناة الاقتراب الشمالية الغربية بالميناء بطول 3000 متر، وعرض 300 متر، وعمق 18.5 متر والذي كان بالسابق 17 مترًا، وكذلك حوض الدوران الشمالي الغربي بقطر 700 متر، وعمق 18.5 متر، وكان بالسابق 16.5 متر. وفق “أخبار 24”.
وعلى مستوى المناطق اللوجستية، شهد ميناء جدة الإسلامي إنشاء منطقة لوجستية بقيمة استثمارية بلغت 175 مليون ريال بالتعاون مع شركة MEDLOG، الذراع اللوجستي لشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة “MSC”، ووضع حجر أساس مركز لوجستي على مساحة بلغت 95.4 ألف متر مربع للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري”، وكذلك وضع حجر الأساس لمنطقة لوجستية متكاملة بمساحة إجمالية 415 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارات تتجاوز 500 مليون ريال، بالتعاون مع “مجموعة دبي وورلد”.