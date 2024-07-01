“أزمث” الموسيقية تعود للعُلا “حتى شروق الشمس”

أعلنت “لحظات العُلا” عن عودة فعالية “أزمث”، إحدى أكثر الفعاليات الموسيقية الفنية تميزاً في المنطقة، في نسختها الرابعة من 19 إلى 21 سبتمبر، في أجواء استثنائية تتزامن مع التحضيرات لاحتفالات اليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر 2024.
وتُقام الفعالية الموسيقية هذا العام تحت عنوان “حتى شروق الشمس”، لتكون انطلاقة التقويم الجديد لفعاليات “لحظات العُلا” 2024/2025 بالتعاون مع “مدل بيست”. وترحّب “أزمث” بعشاق ومحبّي الفن والموسيقى من كل مكان في تجربة استثنائية على أرض العُلا التاريخية، من خلال الموسيقى الحية والعروض الفنية الرائعة التي تتابع النجاح والإقبال الكبير الذي حققته نسختها السابقة.
وستعود “أزمث” في نسختها هذا العام مع مجموعة متنوعة من أشهر الفنانين المحليين والإقليميين والعالميين، ممن سيقدمون عروضاً استثنائية لا تُنسى وسط المناظر الطبيعية المذهلة لمنطقة العُلا في قاع الحاج. كما تستضيف عدداً من المواهب المحلية والإقليمية الناشئة، بما يؤكد على مكانتها لتكون منصّة لتمكين المشهد الإبداعي النابض بالحياة في المملكة والمنطقة.
ويترقب عشاق الموسيقى من كل مكان الكشف عن قائمة النجوم العالميين المشاركين في الحدث الفني المرتقب، إلى جانب عدد من الفنانين الصاعدين والبارزين على الساحة الفنية محلياً وإقليمياً بما يحتفي بالتنوع الثقافي الغنيّ الذي اشتهرت به العُلا على مر تاريخها.
وسيتم تأكيد قائمة المشاركين في نسخة هذا العام من “أزمث”، ممن سيقدّمون مزيجاً ساحراً من أنواع الموسيقى في تجربةٍ فنيّةٍ تتابع مسيرة النجوم المشاركين في النسخ السابقة أمثال جايسون ديرولو، وتشين سموكرز، وتيني تيمبا، وذا كوكس، وجورجا سميث، وبيجي غو، وثيفري كوربوريشن وغيرهم الكثير. وفق “أخبار 24”.
وستقدم “أزمث 2024″، كما هو حال النسخ السابقة، فعالية فاخرة حصرية ومحدودة العدد، مما سيوفر للحضور تجربة فريدة لا تُنسى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول “أزمث” في وقت لاحق.