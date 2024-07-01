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جديد المحليات > “الدفاع” تخلي جويًا 1.3 ألف مريض خلال 6 أشهر
01/07/2024   11:21 م

“الدفاع” تخلي جويًا 1.3 ألف مريض خلال 6 أشهر

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نقلت طائرات الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع، خلال النصف الأول من العام الجاري، 1385 مريضا محليا ودوليا، عبر 472 رحلة داخلية وخارجية، بعد تعرُّضهم لأزمات صحية.

وأوضحت وزارة الدفاع أن عدد المرضى المنقولين داخليا بلغ 1307، فيما بلغ عدد المنقولين خارجيا 78، منها 119 حالة إنقاذ حياة بالإضافة إلى 7 حالات نقل زراعة أعضاء.

تجدر الإشارة إلى أن أسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابع للخدمات الطبية للقوات المسلحة يقوم سنوياً بنقل أكثر من 2500 مريض بما يزيد عن 1600 رحلة نقل للمرضى والأعضاء من داخل وخارج المملكة.

عدد المرضى المنقولين داخليا بلغ 1307

وفق “أخبار 24”.

“الدفاع” تخلي جويًا 1.3 ألف مريض خلال 6 أشهر

جديد المحليات
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