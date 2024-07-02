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جديد المحليات > طلب استمرار الدعوى لغياب المستأنف عبر “ناجز”
02/07/2024   4:25 م

طلب استمرار الدعوى لغياب المستأنف عبر “ناجز”

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أطلقت وزارة العدل خدمة “طلب استمرار السير في الدعوى لغياب المستأنف”، عبر منصة ناجز للخدمات العدلية الإلكترونية، في إطار توجه الوزارة لتوفير جميع خدمات التقاضي بشكل إلكتروني.

وبحسب البيان، الذي أصدرته الوزارة، اليوم (الثلاثاء)، يستطيع المستفيد الحصول على الخدمة بخطوات سهلة وبسيطة، من خلال الدخول على منصة (ناجز)، ثم من تبويب القضاء يتم الدخول على ملف القضية، بعدها الضغط على تبويب الطلبات واختيار طلب جديد، ثم اختيار طلب استمرار السير في الدعوى لغياب المستأنف، ثم حفظ الطلب وإرساله.

جدير بالذكر، أن منصة ناجز توفر أكثر من 160 خدمة عدلية؛ تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.

وزارة العدل تطلق خدمة تغني المستفيدين عن زيارة مرافقها

وفق “أخبار 24”.

طلب استمرار الدعوى لغياب المستأنف عبر “ناجز”

جديد المحليات
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