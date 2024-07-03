سجلات الترفيه ترتفع 24%.. والإقامة القصيرة 22%

بلغ نمو السجلات التجارية القائمة في قطاع الفنون والترفيه والتسلية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 24%، كما بلغ نمو السجلات القائمة في قطاع الإقامة قصيرة المدى 22%، وذلك مقارنة بالربع المماثل في العام الماضي.
وأوضحت بيانات وزارة التجارة، أن نمو قطاع الفنون والترفيه والتسلية بلغ 20465 سجلاً في الربع الثاني بـ 2024، مقارنة بـ 16438 سجلاً بنفس الفترة من العام الماضي.
وتصدرت الرياض المناطق الأعلى تسجيلاً في القطاع بـ 8368 سجلاً، تلتها مكة المكرمة بـ 5702 سجل، ثم المنطقة الشرقية بـ 2552 سجلاً، وعسير بـ 804 سجلات، فالمدينة المنورة بـ 783 سجلاً.
وأضافت أن السجلات التجارية في قطاع الإقامة قصيرة المدى بلغت 22453 سجلاً في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنةً بـ 18398 سجلاً بنفس الفترة من 2023. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن مكة المكرمة تصدرت المناطق الأعلى تسجيلاً في القطاع بتسجيل 8411 سجلاً، تلتها الرياض بـ 5932 سجلاً، ثم المدينة المنورة بـ 1979 سجلاً، والمنطقة الشرقية بـ 1852 سجلاً، وعسير بـ 1277 سجلاً.