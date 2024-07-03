“الشورى” يطالب بتطوير معايير العلامات التجارية

طالب مجلس الشورى هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتطوير معايير تحديد العلامات التجارية الفرعية ذات الأولوية ضمن برنامج “صنع في السعودية”؛ تعزيزاً لمكانة المنتج السعودي في الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الـ 41 من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، حيث جرى استعراض جدول أعمال الجلسة، وما جاء فيه من بنود، متخذاً قراره اللازم بشأنها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد نائب رئيس لجنة التجارة والاستثمار الدكتور فهد التخيفي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1444 / 1445هـ، بمؤكداً أن على الهيئة تطوير الأدوات والحوافز اللازمة للتوسع في تراخيص الشركات المزاولة لنشاط “بيوت التصدير”، بما يُعزز نفاذ الصادرات السعودية للأسواق العالمية.
كما أكد في قراره أن على الهيئة أيضاً تطوير آليات العمل اللازمة لتكامل مبادرات التصدير، وإعادة التصدير ومواءمتها مع مبادرات المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، داعياً إلى تمكينها من تفعيل مبادراتها لدعم منشآت التصدير في مواجهة المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، لرفع قدرات المصدرين وتحسين تنافسيتهم.
فيما طالب المجلس الهيئة العامة لعقارات الدولة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، للإسراع في استكمال حصر وتوثيق عقارات الدولة، واستخراج الصكوك، وذلك بعد الاستماع إلى رد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية إبراهيم المفلح، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ، مؤكداً أن على الهيئة الإسراع في تنفيذ مبادرة إبدال عقارات الجهات الحكومية ذات البعد المكاني المميز والجدوى الاستثمارية العالية، بعقارات أخرى مناسبة، وأن تستفيد الهيئة من تلك العقارات، وتعظيم الإيرادات الاستثمارية والاقتصادية الناتجة عنها.
وطالب الشورى بتمكين المركز الوطني لإدارة الدين من الحصول على البيانات اللازمة للمشاريع لدراسة الحلول التمويلية المناسبة، وذلك بعد استماعه إلى رد عضو المجلس المفلح، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين للعام المالي 1444 / 1445هـ. وفق “أخبار 24”.
كما دعا مجلس الشورى خلال جلسته مجمع الملك سلمان العالمي للغة، إلى العمل على إنجاز مشروعاته التشغيلية وفق برنامج زمني محدد، وذلك بعد الاستماع إلى رد رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ناصر الدغيثر، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمجمع للعام المالي 1444 / 1445هـ.