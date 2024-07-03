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رياضة > نيوم يضم مصطفى ملائكة رسمياً
03/07/2024   10:59 م

نيوم يضم مصطفى ملائكة رسمياً

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أعلن نادي نيوم الصاعد حديثًا لدوري الدرجة الأولى رسميًا عن رابع صفقاته خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبرم نيوم التعاقد مع مصطفى ملائكة حارس مرمى الفتح، دون الكشف عن مدة العقد.

وحرس ملائكة صاحب الـ 38 عامًا مرمى الأنصار، والفيصلي، والفتح، وأُعير في يناير الماضي لصفوف الشباب.

وكان نيوم قد تعاقد مع كل من رومارينيهو، وعباس الحسن، وأسامة الخلف، ومصطفى ملائكة؛ لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق مشواره في دوري الدرجة الأولى. وفق “سبورت 24”.

بقى أن نذكر أن نيوم قد أعلن عن تولي البرازيلي شاموسكا مدرب التعاون السابق القيادة الفنية للفريق في يونيو الماضي.

نيوم يضم مصطفى ملائكة رسمياً

رياضة
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