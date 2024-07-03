الباحة واحة الجمال في قلب الصيف

تُعرف منطقة الباحة بجوها الساحر خلال فصل الصيف، حيث تنعم بمناخ معتدل ونسائم باردة تخفف من حرارة الطقس، فيما تغطي جبالها ووديانها الخضراء مناظر طبيعية خلابة، وتجذب الزوار للاستمتاع بجمال الطبيعة والهروب من حرارة الصيف.
وجذبت الأجواء الممطرة التي شهدتها المنطقة، اليوم، أهالي وزوار المنطقة للمنتزهات والحدائق؛ للاستمتاع وقضاء أوقات وسط الطبيعة الخلابة والأجواء الماطرة والغائمة وهبوب نسمات عليلة تلقي بظلال الفرح وترسم البهجة على وجوه الكبار والصغار.
وارتدت المنطقة في هذه الأيام أبهى حللها، حيث اكتست جبالها الخضراء أجمل خليط تتناغم فيه الأصوات والألوان والروائح الزكية، لترسم على محيا زائريها البسمة والسعادة وسط الاحتفالات والمهرجانات التي تغطي متنزهات وغابات المنطقة، في ظل تزايد أعداد القادمين لها بشكل يومي من داخل المملكة وخارجها.
وفق “أخبار 24”.