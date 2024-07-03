ارتفاع السجلات التجارية 78% في الربع الثاني

بلغت أعداد السجلات التجارية المصدرة خلال الربع الثاني من العام الجاري 121.5 ألف سجل ، بنسبة نمو 78% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، منها 52.1 ألف في منطقة الرياض، تليها الشرقية بـ 20.1 ألف سجل.
وأوضحت بيانات وزارة التجارة، أنه تم إصدار 18.9 ألف سجل في مكة المكرمة، و6.1 ألف سجل في القصيم، فيما شهدت عسير إصدار أكثر من 5 آلاف سجل، واستحوذت فئة الشباب “من الجنسين” على 38% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات في المملكة.
وتم إصدار السجلات لـ44.7 ألف شركة ذات مسؤولية محدودة، و8 شركات توصية بسيطة، و142 شركة مساهمة، بالإضافة إلى 50 شركة مساهمة مبسطة، و55 شركة تضامن، مشيرة إلى استحواذ الشركات التي تملكها سيدات على 45% من إجمالي السجلات المصدرة في هذه الفترة.
وبشكل عام، بلغ إجمالي السجلات المصدرة في المملكة 1.5 مليون سجل تجاري، تملكها 1.1 مليون مؤسسة، و352.9 ألف شركة، فيما تستحوذ المؤسسات المملوكة للسيدات على 47% من السجلات التجارية المصدرة، وتستحوذ المؤسسات المملوكة للشباب على 38% من السجلات. وفق “أخبار 24”.
وتتربع الرياض على قائمة المناطق الأكثر إصدارًا للسجلات التجارية بـ482.6 ألف سجل، تليها مكة المكرمة بـ342.8 ألف سجل، والشرقية 235.6 ألف سجل، وعسير بـ88.5 ألف سجل، والمدينة المنورة بـ84.2 ألف، والقصيم بـ75.8 ألف سجل، وجازان بـ58.3 ألف سجل، وتبوك بـ38.1 ألف، و32 ألفاً في حائل، و28.5 ألف في نجران، و22 ألفاً بالجوف، و16.1 ألف في الحدود الشمالية، و13.5 ألف في الباحة.