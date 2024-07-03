خروج 17 ألف مواطن من سوق العمل بيونيو

أظهر تقرير للمرصد الوطني للعمل (NLO)، حول إجمالي العاملين في القطاع الخاص، خروج 17.35 ألف مواطن من سوق العمل خلال شهر يونيو الماضي.
وأوضح التقريرارتفاع إجمالي العاملين في القطاع الخاص ليصل عددهم إلى 11.4 مليون عامل بارتفاع قدره 38.6 ألف عامل مقارنة بشهر مايو، مدفوعاً بدخول 56 ألف مقيم مقابل خروج 17.35 ألف مواطن.
وبين أن إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال يونيو (2,340,877) مواطن ومواطنة مقارنة بـ(2,358,227) في مايو، بلغ إجمالي الذكور منه (1,383,079) منخفضاً بـ(3,825) مواطن عن شهر مايو، فيما بلغ عدد الإناث (957,798) مواطنة منخفضاً بـ(13,525)، فيما دخل 56 ألف مقيم إلى سوق العمل، 51 ألفاً منهم من الذكور و5 آلاف من الإناث.
وكشف التقرير عن انضمام 16.6 ألف مواطن لأول مرة إلى سوق العمل، فيما شهد شهر مايو الماضي دخول 30.8 ألف مواطن إلى القطاع الخاص. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دوريًا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور “نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص” والذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي.