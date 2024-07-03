المملكة تنفرد بتقنية لخفض انبعاثات الكربون

تطبق الهيئة السعودية للمياه، تقنية متقدمة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من النواتج الثانوية لمصانع الأسمنت (مادة الرماد) ورجيع مياه التحلية، لإنتاج مادة كربونات الكالسيوم من نوع (فاترايت) بنقاوة عالية تصل إلى 97%.
وتسهم التقنية التي تعد الأولى من نوعها في العالم في الحفاظ على البيئة، وتدعم تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري، وتحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء من خلال خفض الانبعاثات الكربونية.
ويمثل مشروع استخراج كربونات الكالسيوم أحد أهم مشروعات تقنية “الصفر رجيع ملحي”، ضمن استراتيجية الهيئة لتعظيم الاستفادة من مياه الرجيع بمنظومات الإنتاج التابعة لـ”تحلية المياه”، الذراع التشغيلي المرحلي للهيئة، عن طريق دمج النواتج الثانوية لمصانع الأسمنت التي تعد ضارة بالبيئة مع مياه الرجيع، مما يعزز الابتكار البيئي وتطوير التقنيات التي تدعم الاقتصاد المستدام.
ويعتبر المشروع بمثابة تتويج للشراكة البحثية التي أُبرمت في العام 2022م بين الهيئة السعودية للمياه ممثلة في “وتيرا”، وشركة “تاكيونج” الكورية، وجامعة كوريا الوطنية، وشهدت تعاونًا وثيقًا في مجالات التصميم الهندسي والأبحاث ودراسة الجدوى لتفعيل هذه التقنية، أعقبه تصنيع الوحدة التجريبية في كوريا العام 2023م. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن الهيئة السعودية للمياه تستهدف عبر تعدين مياه الرجيع الملحي واستخلاص المعادن الثمينة والأملاح من منظومات الإنتاج التابعة لذراع التشغيلي المرحلي “تحلية المياه”، تحقيق قيمة إضافية في الناتج المحلي تصل إلى 1.5 مليار ريال سنوياً في 2030، إضافة لإنتاج مياه محلاة صالحة للشرب بجودة عالية.