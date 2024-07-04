المملكة تفوز برئاسة المنظمة العربية للطيران

فازت المملكة بالإجماع برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة العادية للمنظمة العربية للطيران المدني الـ28 الذي عُقد اليوم في العاصمة المغربية الرباط.
وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، أن هذا الفوز يجسد المكانة الرفيعة التي تحتلها المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية والدور الكبير الذي تضطلع به في مجال صناعة الطيران المدني على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وشدد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مجال صناعة النقل الجوي، والتواصل المستمر بما يحقق أعلى معايير السلامة لهذا القطاع الحيوي، مؤكداً على مواصلة المملكة العمل الحثيث لتطوير ودعم المنظمة العربية للطيران المدني، وتعزيز دورها الريادي على المستوى الدولي، والتعاون مع أصحاب العلاقة في قطاع الطيران المدني العربي والشركاء الدوليين لتعزيز صناعة الطيران والنقل الجوي. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن المملكة أحد المؤسسين للمنظمة العربية للطيران المدني -وهي منظمة عربية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية- تأسست عام 1996 وتهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الطيران المدني وتطويره.