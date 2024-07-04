أرامكو وأدنوك تدرسان شراء سانتوس الأسترالية للغاز

ذكرت وكالة بلومبيرغ أن كلا من شركة أرامكو السعودية وشركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك”، تدرسان بشكل منفصل، التقدم بعرض استحواذ على حصص في شركة سانتوس الأسترالية للغاز.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن شركتَيْ أرامكو وأدنوك تجريان تقييمات أولية لشركة سانتوس، كهدف محتمل للاستحواذ.
وتبلغ القيمة السوقية للشركة، التي يقع مقرها في أديليد 16.63 مليار دولار حتى أمس (الأربعاء)، وارتفع سهمها بما يزيد قليلا على 1% حتى الآن هذا العام.
وتمتلك الشركة أصولا تمتد عبر أستراليا إلى ألاسكا وبابوا غينيا الجديدة، وكانت محط أنظار المستثمرين على مدى السنوات القليلة الماضية بفضل أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال. وفق “أخبار 24”.
وأكبر مشاريع الشركة هو مشروع باروسا للغاز في المياه قبالة شمال غرب أستراليا، وواجه تأخيرات وزيادات في التكاليف، في أعقاب معارك قضائية مع مجموعة من السكان الأصليين حول المسار المخطط لخط أنابيب الغاز من الحقل.