ورش عمل “عن بُعد” لشرح نظام التأمينات الجديد

بعد كثرة تساؤلات الموظفين الجدد والقدامى حول نظام التأمينات الاجتماعية الجديد والتعديلات على الأنظمة الحالية، (التقاعد المدني – التأمينات الاجتماعية)، دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العموم إلى حضور ورش العمل المقامة -عن بُعد، لتوضيح وشرح النظام والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات الواردة.
وتعقد التأمينات ورش عمل يومية بدءاً من غدٍ (الجمعة) وحتى الاثنين المقبل، لـ”بحث موضوع التعديلات على نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين”، و”نظام التأمينات الاجتماعية الجديد”، مبينةً أنها ستعلن رابط التسجيل لكل ورشة بشكل مسبق.
ووافق مجلس الوزراء هذا الأسبوع على نظام التأمينات الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، والذي تضمن تعديل السن النظامية للتقاعد والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، باستثناء من عمرهم فوق 50 عامًا ومن لديهم مدد اشتراك تصل إلى 240 شهراً فأكثر. وفق “أخبار 24”.
ومنذ الكشف عن النظام الجديد تلقت التأمينات مئات الأسئلة والاستفسارات من المواطنين والمواطنات، خاصةً فيما يتعلق بالمشمولين بالتعديلات والزيادة التدريجية في السن النظامية للتقاعد ومدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر.