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جديد المحليات > “تاسي” يرتفع منهياً 4 جلسات من التراجع
04/07/2024   4:23 م

“تاسي” يرتفع منهياً 4 جلسات من التراجع

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أنهى مؤشر السوق جلسة اليوم (الخميس)، على ارتفاع بنسبة 0.6%، ليغلق عند 11659 نقطة ( 63 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5 مليارات ريال، وذلك بعد تراجع لأربع جلسات على التوالي.

وارتفع سهما أرامكو، ومصرف الراجحي، بنسبة 1% عند 28.20 ريال، و79.60 ريال، على التوالي، فيما أنهت أسهم أكوا باور، وسليمان الحبيب، ومعادن، ومجموعة صافولا، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3%.

وسجل سهم تكافل الراجحي، أعلى إغلاق منذ الإدراج عند 209 ريالات مرتفعاً بنسبة 9%، وسط تداولات بلغت نحو مليون سهم.

في المقابل، تراجعت أسهم مياهنا، وسماسكو، وسال، وأديس، وعطاء التعليمية، وساسكو، وتكوين، بنسب تراوح بين 2 و4%، كما تراجع سهم الأهلي السعودي، بنسبة 1% عند 35.30 ريال. وفق “أخبار 24”.

“تاسي” يرتفع منهياً 4 جلسات من التراجع

جديد المحليات
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