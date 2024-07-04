“تاسي” يرتفع منهياً 4 جلسات من التراجع

أنهى مؤشر السوق جلسة اليوم (الخميس)، على ارتفاع بنسبة 0.6%، ليغلق عند 11659 نقطة ( 63 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5 مليارات ريال، وذلك بعد تراجع لأربع جلسات على التوالي.
وارتفع سهما أرامكو، ومصرف الراجحي، بنسبة 1% عند 28.20 ريال، و79.60 ريال، على التوالي، فيما أنهت أسهم أكوا باور، وسليمان الحبيب، ومعادن، ومجموعة صافولا، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3%.
وسجل سهم تكافل الراجحي، أعلى إغلاق منذ الإدراج عند 209 ريالات مرتفعاً بنسبة 9%، وسط تداولات بلغت نحو مليون سهم.
في المقابل، تراجعت أسهم مياهنا، وسماسكو، وسال، وأديس، وعطاء التعليمية، وساسكو، وتكوين، بنسب تراوح بين 2 و4%، كما تراجع سهم الأهلي السعودي، بنسبة 1% عند 35.30 ريال. وفق “أخبار 24”.