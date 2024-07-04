أنظمة زراعية جديدة تطبق لأول مرة بالمنطقة

وقعت شركة المحايد القابضة والشركة السعودية لإدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي، مذكرة تعاون، لتطوير وإنشاء وتشغيل بيوت محمية بمساحة 30 هكتارًا، إضافة إلى تسويق المنتجات الزراعية، وإدخال أنظمة زراعية جديدة تطبق لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.
ورعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، توقيع المذكرة في مقر فرعها بالرياض اليوم (الخميس)، حيث وقعها كلٌّ من رئيس مجلس الإدارة لشركة المحايد القابضة المهندس سعد الغييثي، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي المهندس محمد الرشيد.
وبحسب المذكرة، يتعاون الطرفان في تطوير وإنشاء وتشغيل بيوت محمية بمساحة 30 هكتارًا، والبدء بتطوير وتشغيل 5 هكتارات في المرحلة الأولى.
كما تتضمن المذكرة العمل على تنفيذ أساليب متطورة يتم من خلالها إدخال مادة بديلة للزجاج ذات كفاءة عالية، سيتم تطبيقها للمرة الأولى في الشرق الأوسط، مع مراعاة إدخال الأنظمة الحديثة في إدارة وتشغيل المشروع لتقليل استهلاك المياه والطاقة، حيث رصدت شركة المحايد القابضة للاستثمار ما يتجاوز 180 مليون ريال على مدى العشر سنوات القادمة للاستثمار في القطاع الزراعي. وفق “أخبار 24”.
وتأتي رعاية الوزارة للمذكرة؛ دعمًا لمستهدفاتها في تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص لتطوير الزراعة بالبيوت المحمية، ورفع سعة الطاقة الإنتاجية المستهدفة للبيوت المحمية، وتحديد مكامن الفرص في إمكانية التوسعة وزيادة الطاقة الإنتاجية بالمشاريع القائمة، إضافة إلى تسهيل الإجراءات؛ لتمكين هذه المشاريع من المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.