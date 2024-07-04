2.3 مليار ريال دعماً لتوظيف السعوديين بالقطاع الخاص

بلغ دعم صندوق تنمية الموارد البشرية لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص، 2.3 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2024م، فيما استفاد نحو 220 ألف مواطن ومواطنة من منتج “دعم التوظيف” خلال ذات الفترة.
وأكد الصندوق استمرار دعم توظيف السعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص ضمن منتج “دعم التوظيف”، الذي يهدف إلى تعزيز الاستدامة المهنية ومشاركة أبناء وبنات الوطن في مختلف مجالات وأنشطة سوق العمل، وتحقيق الاستقرار الوظيفي في منشآت القطاع الخاص.
وأشار هدف إلى أن نسبة الدعم المالي في المنتج تتراوح بين 30 و50%، وبحد أقصى 3 آلاف ريال، مشيراً إلى أنه بإمكان المنشآت رفع طلبات الدعم عبر موقع الصندوق الإلكتروني.
وأكد أنه يسعى من خلال برامجه ومنتجاته، إلى الاستمرار في تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية واستراتيجية سوق العمل. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن استراتيجية الصندوق -التي دُشنت في الربع الأول من العام الماضي- ساهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، وتهدف لتحقيق ثلاث غايات رئيسية تتمثل في تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، وتحسين العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتمكين التوظيف واستدامته في القطاع الخاص.