بورصات الخليج تصعد بعد أنباء خفض الفائدة الأمريكية

صعدت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج، في تعاملات اليوم (الخميس)، بعدما رفعت بيانات ضعيفة عن سوق العمل الأمريكية توقعات المستثمرين بأن أسعار الفائدة ستنخفض في وقت لاحق من العام.
وزاد المؤشر السعودي 0.2% ليتجه إلى إنهاء أربع جلسات من الخسائر بدعم من صعود سهم مجموعة التيسير لصناعة الألومنيوم 1.6% وارتفاع سهم أكوا باور 1.6%، كما ربح سهم شركة أرامكو العملاقة للنفط 0.5 % في ظل ضعف سوق النفط العالمية.
وصعد مؤشر دبي 0.1 % مع ارتفاع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 1.2 %، فيما ارتفع المؤشر القطري 0.2 % مع زيادة سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، بنسبة 0.5 %، بينما انخفض مؤشر أبوظبي 0.2 % متأثرا بهبوط سهم مجموعة الإمارات للاتصالات 1.4 %.
وعادةً ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الست في سياساتها النقدية بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي؛ لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار. وفق “أخبار 24”.
وكانت بيانات أمس (الأربعاء)، أظهرت دلائل على تباطؤ سوق العمل الأمريكية، مع ارتفاع طلبات الحصول على إعانة البطالة إلى 238 ألفا، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبدأ خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.