وزير الخارجية يدعو لخطوات أكثر صرامة تجاه إسرائيل

دعا وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، الدول الأوروبية إلى إدانة عدم التزام إسرائيل بتعهداتها ثم اتخاذ خطوات أكثر صرامة مثل فرض عقوبات على بعض المسؤولين الذين ينتهكون حقوق الإنسان.
وأكد وزير الخارجية خلال مشاركته بجلسة نقاش خلال اجتماعات المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في مدريد تحت عنوان “الحروب وحروب الظل: ما هي خيارات أوروبا بمنطقة الشرق الأوسط”، أن الوضع في قطاع غزة لا يؤثر على القضية الفلسطينية وحدها بل على المنطقة بأكملها ويسهم في زيادة التصعيد وحدة التوتر، وهو ما يحدث حالياً في جنوب لبنان بسبب اتساع رقعة الأزمة في قطاع غزة.
وأشار إلى أهمية مواصلة العمل للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، منوهاً إلى أن غالبية المجتمع الدولي يتفقون على أن الحل الدائم والعادل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي هو حل الدولتين، إلا أنهم يقفون مكتوفي الأيدي أمام الأمور التي قد تقوض حل الدولتين كاستمرار توسع إسرائيل في عمليات الاستيطان. وفق “أخبار 24”.
وبشأن الأوضاع في اليمن، أكد مواصلة دعم الحوار السياسي، مضيفاً: “إننا بحاجة للانتقال إلى حالة أفضل لأن الأوضاع في اليمن لا تزال صعبة لا سيما على الصعيد الاقتصادي”.
يشار إلى أن الجلسة ناقشت مستجدات الوضع المأساوي في قطاع غزة، وأهمية مواصلة الجهود الدولية للوقف الفوري لإطلاق النار، والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية.