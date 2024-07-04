واجهات جدة البحرية قبلة الزوار والسياح

تتمتع واجهات جدة البحرية بأجواء مميزة تجذب الزوار والسياح خلال أوقات الصيف بفضل موقعها المميز على ساحل البحر الأحمر وما تملكه من مقومات طبيعية خلابة.
وتتميز الوجهات البحرية بالإبداع والجمال وقد صممت وفق أعلى المعايير العالمية بما يراعي تأمين السلامة والجودة وإيجاد بيئة جديدة من المشاريع السياحية وخدمات الترفيه، التي تعد إحدى مستهدفات الرؤية من خلال رفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمرافق الترفيهية، بالإضافة لإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة.
وجرى تجهيز المرافق السياحية في المدينة كالحدائق، والساحات العامة ومسارات رياضة المشي، وممارسة الرياضات المائية الممتعة، منها أنشطة ركوب القوارب السريعة والدبابات البحرية وما تضمه من جوانب ترفيهية بصبغة عالمية ومسطحات خضراء ونوافير مائية وأماكن ممارسة الرياضة.
وتعتبر واجهة روشن البحرية إحدى أجمل الواجهات البحرية وأكبرها، على مساحة تبلغ نحو 730 ألف متر مربع، حيث تتضمن العديد من المرافق الترفيهية ومجموعة واسعة من المطاعم والمحال التجارية التي تناسب كل ذائقة، وأصبح التنزه في واجهة “روشن” البحرية مميزًا وشيقاً في ظل وجود سبع ساحات متنوعة.
وتلعب واجهة شاطئ أبحر الجنوبية التي تقدر مساحتها بـ 205 آلاف متر مربع وبطول نحو 3 كيلومترات، دوراً حيوياً في جذب العائلات والزوار لاحتوائها على ممشى بحري ومسطحات خضراء على مساحة 27 ألف متر مربع. وفق “أخبار 24”.
وأما واجهة الكورنيش الشمالي من مركز حرس الحدود وصولاً إلى دوار النورس على مساحة 236.000 متر مربع، فتتميز بخدمات تشمل جميع الفئات والأعمار، مثل منطقة ترفيهية، وشواطئ رملية، وجلسات مظللة، ومنطقة ألعاب للأطفال، وممرات للمشاة بإطلالة مباشرة على البحر، إضافة إلـى المسطحات الخضراء، والنوافير المائية، وجسر للمشاة يعد الأطول في المملكة بإطلالة مباشرة على البحر.
بينما تتميز واجهة الكورنيش الأوسط الذي يمتد من بحيرة قصر السلام حتى مركز حرس حدود الحمراء جنوباً بطول 3.5 كيلو متر، بالمساحات الخضراء والحدائق والنوافير ومجسمات مائية، كما تتنوع بشاطئ السيف الواقع جنوب جدة الخيارات السياحية به لطبيعته الخلابة والساحرة الممتد لما يزيد على ثلاثة كيلو مترات.