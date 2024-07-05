قائمة جديدة بالمشمولين بالجنسية السعودية

ضمت القائمة التي وافق المقام السامي على منحها الجنسية السعودية عدداً من رواد الأعمال المتميزين من الكفاءات والخبرات، وذلك في خطوة تهدف إلى خلق قيمة مضافة للاقتصاد السعودي وتعزيز البيئة الجاذبة واستثمار الكفاءات البشرية المميزة.
ووفقاً لما نقلته الاقتصادية، ضمت القائمة عدد من أصحاب الخبرات والشركات الريادية في المملكة من بينهم :
الهندي فراز خالد الحاصل على ماجستير إدارة الأعمال في تخصص إدارة المشاريع الريادية من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، وهو الرئيس التنفيذي لشركة نون التي تُعد كبرى منصات التجارة الإلكترونية والأسواق الرقمية. كما شارك في تأسيس شركة نمشي وشغل فيها منصب العضو المنتدب وتولى مسؤولية إنشاء الموقع الإلكتروني وإطلاقه وتوسيع نطاقه لاستضافة أكثر من 700 علامة تجارية خلال فترة عمله، كما أدى دورًا أساسيًا في تأمين تمويل بقيمة 20 مليون دولار من شركة جي بي مورغان تشيس وشركة بلاكيني مانجمن.
كما ضمت ريادي الأعمال هشام زرقا، وهو عضو منتدب في شركة “روكيت إنترنت إس إي”، وهي شركة استثمارية حاضنة لشركات الإنترنت والتكنولوجيا. وفق “أخبار 24”.
كما منحت الجنسية لرامي القواسمي الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لموقع (موضوع دوت كوم) والمعروف بشغفه في الذكاء الاصطناعي وإنشاء وتطوير الشركات الناشئة حيث أنشأ وطوّر أكثر من 10 شركات وهو لم يتجاوز الـ30 عامًا، وتحت قيادته تمكن موقع موضوع دوت كوم من جمع استثمارات قدرها 23.5 مليون دولار في جولة تمويل قامت بها شركة الاستثمارات البريطانية “Kingsway” بمشاركة الشركتين الأمريكيتين Endure Capital ) ) و(Endeavor Catalyst ) في عام 2018م، ويُعد القواسمي أحد المرشحين النهائيين لجائزة إيرنست ويونغ “أبرز رائد أعمال ناشئ في العام”.
ومُنحت الجنسية السعودية للبريطاني جوناثان إبراهيم مارشال، والذي يكمن تميزه في جمعه بين الفهم العميق للنظام التجاري ونظام السوق في المملكة العربية السعودية مدعوماً بفهم واسع للقانون الإنجليزي، وهو من أبرز الرياديين الذين يهتمون بتوطين المعرفة لدى فريقه من السعوديين والسعوديات العاملين معه، فضلًا عن إسهاماته في دعم برنامج المملكة السيادي GMTN وبرنامج إصدار الصكوك السيادية الدولية والمحلية، وتقديم الاستشارات القانونية في الاكتتاب العام لشركة أرامكو السعودية.
وجاء من بين من تم منحهم الجنسية، رائد الأعمال السوداني أحمد ميرغني، والحاصل على ماجستير إدارة الأعمال تخصص ريادة الأعمال من كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، وهو شريك مؤسس وأحد قيادات منجم الأعمال للتطوير والاستثمار التجاري BIM Ventures BIM Ventures . أسس شبكة “منجم المستثمر” للمستثمرين الملائكيين التي أسهمت بشكل مباشر في دخول عدد كبير من المستثمرين التقليديين إلى عالم الاستثمار الجريء ومنظومة ريادة الأعمال، وتحتوي على أكثر من 50 مستثمراً ملائكياً وقامت بإغلاق جولات استثمارية تجاوزت قيمة 50 مليون ريال خلال فترة 7 شهور لشركات ناشئة تجاوزت قيمتها حاجز 300 مليون ريال، كما تجاوزت قيمة الشركات المنبثقة من استوديو بناء الشركات 750 مليون ريال.
وتهتم المملكة باستقطاب أبرز الكفاءات وأصحاب التخصصات النادرة ممن تشكل مجالاتهم إضافة نوعية لجهود التنمية الاقتصادية والصحية والثقافية والرياضية والابتكار في المملكة.