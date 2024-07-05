الجرائم العابرة للحدود على طاولة نقاش سعودي – صيني

التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق له في العاصمة بكين، المدعي العام لجمهورية الصين يبنغ يونغ، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون القانوني بين المملكة والصين، وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات القضائية المشتركة.
كما اطلع المعجب على عرض تفصيلي حول أعمال النيابة العامة في الصين، واستعرض يبنغ يونغ أفضل الممارسات العدلية الجزائية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الجرائم العابرة للحدود، وإجراءات التعاون الدولي القضائي.
كما التقى النائب العام، برئيس المحكمة الشعبية العليا في الصين تشانغ جون، ورئيس اللجنة المركزية للشؤون السياسية والقانونية في الصين السيد تشن وينتشنغ، في العاصمة الصينية بكين. وفق “أخبار 24”.
وتناولت اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون القانوني بين المملكة والصين، وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات المتعددة ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير الأنظمة القانونية وتحديث الإجراءات القضائية في كلا البلدين.