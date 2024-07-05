“العهنة”.. نبات ملكي يزين محمية الإمام

يتزين نبات “العهنة”، أحد أشهر النباتات ذات الأزهار، باللون الأزرق البنفسجي الملكي، وموطنه شبه الجزيرة العربية، ويتميز بأوراق دائمة أو شبه دائمة الخضرة، وفروعه طويلة حيث يصل ارتفاعها إلى 70 سم، وينتمي للفصيلة الشفوية.
ويتميز نبات العهنة بالجمال وسهولة التكاثر، وينمو بشكل واسع في أنحاء محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ويطلق على النبات المعمر عدة أسماء من أبرزها: (العهين، العيهلان، العهيل، القصباء).
وأوضح عبدالله منصور البراك الخبير المهتم بالنباتات البرية، أن الاسم العلمي لهذه النبتة “العهنة” وهي من النباتات العاسلة وبين أنها تستخدم للزينة لسريعة التكاثر بالبذور، وهي نوع مميز من ستة أنواع مختلفة من نبات “الجعد”، مبيناً أن لها جمالاً خلاباً يستمر لأكثر من ثلاثة شهور في موسم الربيع مع السقيا. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية سجلت زيادة في الغطاء النباتي حيث وصل إلى أفضل حالاته منذ تأسيسها في 2018، فقد ارتفعت نسبة الغطاء النباتي داخل المحمية من 1.5 إلى أكثر من 6.7 في المائة، وتحتوي المحمية على أكثر من 179 نوعاً من النباتات تنقسم إلى 113 نباتاً موسمياً (حولياً)، و66 نباتاً معمّراً.