النائب العامّ يبحث تعزيز التعاون القانوني مع الصين

التقى النائب العامّ الشيخ سعود المعجب، يرافقه وفد رفيع المستوى من النيابة العامة، رئيس اللجنة المركزية للشؤون السياسية والقانونية في الصين تشن وينتشنغ، وبحث معه تعزيز التعاون القانوني بين البلدين.
اللقاء الذي جرى في العاصمة الصينية بكين، تناول سبل تعزيز التعاون القانوني بين المملكة والصين، وركز على تبادل المعلومات والخبرات في المجالات المتعددة ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير الأنظمة القانونية وتحديث الإجراءات القضائية في كِلا البلدين.
ونوّه المعجب بالتطور التشريعي والقانوني الذي تشهده المملكة والدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة في سبيل تطوير منظومة العدالة وحماية الحقوق وتحقيق الكفاءة الإجرائية باستخدام التقنيات الحديثة. وفق “أخبار 24”.
من جانبه أطلع تشن النائب العام والوفد المرافق على هيكلية وأعمال اللجنة المركزية للشؤون السياسية والقانونية، مستعرضًا أفضل الممارسات المهنية المتبعة في الصين.