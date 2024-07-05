تحديث ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية

قررت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية قبل خروجها من الدائرة الجمركية، وذلك ضمن التحديثات الجديدة على ضوابط إعفاء البضائع.
وتضمّنت التحديثات أيضاً إلغاء القيود القيمية للبضائع المعادة، بحيث يمكن تقديم طلب الإعفاء لجميع البضائع المعادة بغض النظر عن قيمتها؛ وذلك وفقًا لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يتضمن تحديث الاشتراطات المتعلقة بإعفاء البضائع المعادة وتطوير الإجراءات الجمركية المتعلقة بالبضائع التي يتم تصديرها مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها في الخارج.
ولفتت إلى أن إمكانية الإعفاء قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية، يُسهم في تسهيل إجراءات الإعفاء ومعالجة أي تحديات قد تواجه العملاء فيما يتعلق بالبضائع التي تُصدّر مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها.
وتتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لعملائها إمكانية الاطلاع على ضوابط الإعفاء عبر موقعها الإلكتروني، حيث تحدد الضوابط جميع أحكام نطاق التطبيق فيما يخص البضائع المعادة ذات المنشأ الوطني، والبضائع الأجنبية المعادة التي سبق تصديرها، والبضائع المعادة التي سبق تصديرها مؤقتًا.
وتسعى الهيئة من خلال هذه التحديثات، إلى التيسير على عملائها واختصار الوقت والجهد عليهم؛ للوصول إلى خدمات جمركية تُقدم وفقًا لأفضل الممارسات، والتي تُحقق الأثر الإيجابي على مستوى منظومة الخدمات اللوجستية، مؤكدةً التزامها بتطوير خدماتها الجمركية بما يتماشى مع أهداف استراتيجيتها في تيسير التجارة والإسهام في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية. وفق “أخبار 24”.
كما دعت جميع عملائها والمهتمين إلى التواصل معها للحصول على مزيد من المعلومات، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (X) (@Zatca_Care ) أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.