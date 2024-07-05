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06/07/2024   12:04 ص

اختراق أمني يكشف أسرار “أوبن إيه آي”

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تعرّضت شركة “أوبن إيه آي” الأمريكية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، لاختراق أمني كبير قام به فريق من المخترقين الصينيين، والذي أدّى إلى كشف أسرار الشركة فيما يخص التقنيات الجديدة للذكاء الاصطناعي.

وتمكّن المخترقون، وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، من الولوج إلى أنظمة المراسلة الداخلية وسرقة معلومات حول التقنيات الجديدة؛ الأمر الذي أخفته عن عملائها والجهات المعنية مكتفيةً بإبلاغ موظفيها.

كما نجحوا في الوصول إلى محادثات دارت في منتدى إلكتروني خاص بموظفي الشركة، والذي تجري فيه مناقشة أحدث التقنيات إلا أنهم لم يتمكنوا من اختراق الأنظمة المعنية بتدريب نماذج “شات جي بي تي”. وفق “أخبار 24”.

وكان بعض موظفي الشركة حذّروا سابقاً من اختراقات محتملة من قبل قوى معادية أبرزها الصين؛ ما أثار جدلاً واسعاً حول إهمال كبار المسؤولين لهذه التحذيرات التي من شأنها تقويض واحدة من أبرز شركات الذكاء الاصطناعي في العالم.

اختراق أمني يكشف أسرار “أوبن إيه آي”

مال وأعمال
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