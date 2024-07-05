اتهامات لـ”نستله” بقضية بكتيريا قاتلة بأحد منتجاتها

كشف الفرع الفرنسي لشركة “نستله” اليوم (الجمعة) عن توجيه القضاء المحلي اتهامات للشركة في تحقيق بشأن تلوث منتجات بيتزا من ماركة بويتوني التابعة للمجموعة ببكتيريا الإشريكية القولونية.
ويُشتبه في أن منتجات البيتزا الملوثة هذه تسببت بوفاة طفلين، وأمراض لعشرات الأطفال، مع مخاوف من تبعات خطرة تشمل تلف الكلى، في فضيحة ألحقت أذى كبيراً بسوق البيتزا المجمدة.
ووُجّهت الاتهامت إلى شركة تابعة لـ”نستله” تدير مصنعاً في كودري (شمال فرنسا) حيث تُصنع البيتزا، فيما قال ناطق باسم “نستله فرنسا” إن التهم تشمل “القتل غير العمد، والتسبب بإصابات بصورة غير متعمدة، والخداع”.
وأوضح المحامي بيار ديبويسون الذي يمثل حوالي 60 من الضحايا لوكالة “فرانس برس”، أن هذه خطوة حاسمة في فهم أصول هذه المأساة. معبرا عن أمله بأن يؤدي القرار الاتهامي بحق شركة نستله إلى تشجيع مجموعات الأغذية الزراعية الكبيرة بقوة على تعزيز الضوابط الداخلية بشكل كبير من أجل ضمان سلامة الأغذية للمستهلكين. وفق “أخبار 24”.
من جانبه قال فرانسوا لافورج، محامي جمعية “فودووتش فرانس” المدافعة عن المستهلكين: “إن العدالة الجنائية تمضي قدماً أخيراً في هذه القضية مع عواقب وخيمة، ونأمل في أن يساعد ذلك في تصفية كل المسؤوليات، مهما كانت”.