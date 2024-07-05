عوار يدخل دائرة اهتمام الاتحاد

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن دخول لاعب روما الإيطالي، الدولي الجزائري حسام عوار دائرة اهتمام نادي الاتحاد؛ تمهيداً لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكد الفرنسي لويك تانزي، الصحفي بصحيفة “ليكيب” عبر حسابه على منصة “إكس”، أن اتحاد جدة يستهدف التعاقد مع عوار هذا الصيف لتدعيم خط الوسط.
وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحيفة إيطالية عن دخول أحد نجوم فريق روما الإيطالي دائرة اهتمام عدد من أندية دوري روشن السعودي للمحترفين.
وأكدت صحيفة “Corriere dello Sport”، أن نادي روما الإيطالي تلقى عرضاً من روشن للتوقيع مع لاعب الوسط حسام عوار بقيمة 10 ملايين يورو.
وأوضحت الصحيفة، أن لدى روما عرضين تزيد قيمتهما على 10 ملايين لعقد عوار: الأول يأتي من نادي في قطر – والثاني من أحد الفرق في دوري روشن السعودي. وفق “سبورت 24”.
وأشارت إلى أن اللاعب لديه عقد مع روما حتى 30 يونيو 2028، لكن لاعب خط وسط ليون السابق لن يكون لديه مساحة كبيرة في الفريق تحت قيادة دي روسي.
وكان نادي روما قد تعاقد مع اللاعب الجزائري في الصيف الماضي قادماً من أولمبيك ليون الفرنسي في صفقة انتقال حر، ليخوض 25 مباراة مع الفريق الإيطالي بكل البطولات الموسم الماضي، سجل خلالها 4 أهداف.