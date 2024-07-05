مانشستر سيتي يضع شرطاً لرحيل إيدرسون للنصر

كشفت تقارير صحفية عن وضع إدارة نادي مانشستر سيتي شرطاً من أجل الموافقة على رحيل الحارس البرازيلي إيدرسون إلى نادي النصر خلال الانتقالات الصيفية.
وأكد الصحفي الإيطالي الشهير رودي جاليتي، عبر حسابه على منصة “إكس”، أنه بعد الاتفاق على الشروط الشخصية مع إيدرسون، يجري النصر محادثات مع مانشستر سيتي بشأن الصفقة.
وأضاف، أن النادي الإنجليزي طلب حوالي 50 مليون يورو للسماح للحارس البرازيلي بالرحيل إلى النصر.
وأشار إلى أن إدارة النصر تسعى إلى تخفيض هذا المبلغ، وما زالت المفاوضات جارية بين الطرفين.
وتحاول إدارة النصر حسم صفقة الحارس إيدرسون؛ لتدعيم مركز حراسة المرمى، خلفاً للكولومبي دافيد أوسبينا، الذي رحل عن الفريق بنهاية الموسم الماضي. وفق “سبورت 24”.
يذكر أن شبكة “الإخبارية” السعودية أشارت، في وقت سابق، إلى أن النصر اتفق مع إيدرسون على البنود الشخصية للعقد.