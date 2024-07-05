رونار.. خطة الاتحاد البديلة

فجرت تقارير صحفية عالمية مفاجأة من العيار الثقيل حول المدير الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد.
وأعلن الاتحاد رسميًا، الثلاثاء الماضي، إنهاء تعاقده مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو.
وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية إن هيرفي رونار، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني السعودي قد يتولى تدريب الاتحاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الاتحاد تخطط للتعاقد مع رونار صاحب الـ 55 عامًا، في حالة فشل التفاوض مع الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب ميلان. وفق “سبورت 24”.
وقاد الفرنسي رونار الأخضر السعودي خلال 4 سنوات وقاده لبلوغ كأس العالم 2022 بقطر.