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رياضة > الأهلي والاتفاق يتنافسان على كانسيلو
06/07/2024   12:03 ص

الأهلي والاتفاق يتنافسان على كانسيلو

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يتنافس ناديا الأهلي والاتفاق على خدمات واحد من نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن كل من الأهلي والاتفاق يخططان للحصول على خدمات ظهير أيمن السيتي جواو كونسيلو.

وأفادت الصحيفة ان كل من الناديين يرغبان في التعاقد مع اللاعب في الصيف الجاري.

وشددت على أن إدارة مانشستر سيتي لن تتنازل عن الحصول على مقابل مالي يصل إلى 30 مليون يورو من أجل بيع اللاعب. وفق “سبورت 24”.

وساهم الدولي البرتغالي صاحب ال 30 عامًا في 9 أهداف بقميص مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم المنقضي.

ويشارك كانسيلو رفقة المنتخب البرتغالي بمنافسات يورو 2024 بألمانيا.

الأهلي والاتفاق يتنافسان على كانسيلو

رياضة
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