المحكمة العليا‬⁩: غداً السبت المكمل لـ”ذي الحجة”

قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا أن غداً السبت هو المكمل لشهر ذي الحجة لعام 1445هـ وبعد غد الأحد غرة شهر محرم لعام 1446هـ.
وقالت المحكمة العليا، في بيان اليوم الجمعة، إن دائرة الأهلة في المحكمة العليا اطلعت على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر محرم لعام 1446هـ مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 5 / 7 / 2024م، وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص أصدرت القرار رقم ( 184 / هـ ) وتاريخ 29 / 12 / 1445هـ المتضمن عدم رؤية هلال شهر محرم لعام 1446هـ مساء اليوم المذكور. وفق “أخبار 24”.
وأضافت، وعليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا أن يوم السبت 30 / 12 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 6 / 7 / 2024م، هو المكمل لشهر ذي الحجة لعام 1445هـ ثلاثين يوماً، وأن يوم الأحد 1 / 1 / 1446هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 7 / 7 / 2024م هو غرة شهر محرم لعام 1446هـ.