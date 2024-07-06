دراسة تؤكّد ارتباط التدخين بالخرف

خلصت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “لندن كوليدج” البريطانية، إلى ارتباط عادة التدخين بتسريع ظهور أعراض التدهور المعرفي المؤدّي إلى الخرف لدى كبار السن.
وأوضحت الدراسة المنشورة بمجلة “Nature Communications” العلمية، أن الإقلاع عن التدخين أو عدم البدء مطلقًا في المقام الأول، يمكن أن يكون الخطوة الأكثر أهمية في الحفاظ على وظائف المخ مع التقدم في العمر؛ وبالتالي الحماية من التعرض للاضطرابات المعرفية والإدراكية.
وجاءت هذه النتائج استناداً إلى تحليل بيانات أكثر من 32 ألف شخص من 14 دولة أوروبية، حيث استغرقت مدة الدراسة أكثر من 15 عاماً، وتراوحت أعمار المشاركين بين 50 و104 أعوام، وخضع جميع المشاركين لـ 16 فحصاً متعلقاً بأنماط وسلوك الحياة اليومية.وفق “أخبار 24”.
واستمدت الدراسة هذه البيانات من دراستين رئيسيتين حول الشيخوخة، وهما الدراسة الإنجليزية الطولية للشيخوخة (ELSA)، ومسح الصحة والشيخوخة والتقاعد في أوروبا (SHARE)، واللتان خلَصتا إلى أن الإقلاع عن التدخين هو الحل الفعال للحماية من المرض.