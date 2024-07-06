أداة بـ”يوتيوب” تزيل الموسيقى المحمية

أصدرت منصة يوتيوب أداة محدثة لمنشئي المحتوى، تمكنهم بسهولة من إزالة أي موسيقى محمية بحقوق التأليف من مقاطع الفيديو، دون التأثير في أي صوت آخر، مثل الحوارات أو المؤثرات الصوتية.
وتهدف أداة “Erase Song” المدعومة بالذكاء الاصطناعي، للكشف عن الموسيقى المحمية بحقوق التأليف، وإزالتها من المقاطع.
وعلى الرغم من أنها ليست دائمًا دقيقة في إزالة الأغاني المحمية، إلا أنها تمثل خطوة نحو حل مشكلة مطالبات حقوق التأليف في مقاطع الفيديو.
كما تمكن منشئي المحتوى من تحديد “كتم كل الأصوات في المقاطع المتعلقة بالمطالبة” لإسكات أجزاء الفيديو التي قد تحتوي على مواد محمية بحقوق التأليف، كما يمكنهم قطع الجزء المتأثر، أو استبدال الأغنية بأخرى معتمدة في مكتبتهم الصوتية.وفق “أخبار 24”.
ويسعى يوتيوب بهذه الخطوة لتسهيل عملية إزالة الأغاني من مقاطع الفيديو، وتقديم حل لمشكلة مطالبات حقوق التأليف، كما لا يمكن لمنشئي المحتوى تحقيق الدخل من هذا الفيديو المحدد حتى يتم حل المطالبة.