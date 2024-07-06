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جديد المحليات > القيادة تهنئ بزشكيان لفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
06/07/2024   2:36 م

القيادة تهنئ بزشكيان لفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقيتَيْ تهنئة، للرئيس الدكتور مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في إيران.

وقال الملك: “بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتكم، متطلعين إلى الاستمرار في تنمية العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ومواصلة التنسيق والتشاور في سبيل تعزيز الأمن والسلام الإقليمي والدولي.

متمنين لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار”.

وقال ولي العهد: “يسعدني بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والمزيد من التقدم والرقي لبلدكم وشعبكم الشقيق، مؤكدًا حرصي على تطوير وتعميق العلاقات التي تجمع بلدينا وشعبينا، وتخدم مصالحنا المشتركة”.وفق “أخبار 24”.

القيادة تهنئ بزشكيان لفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

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