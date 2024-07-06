الربيعة: أسقطنا مساعدات بغزة لكسر إغلاق المعابر

قال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة: إن المملكة أسقطت جوا مساعدات غذائية نوعية على قطاع غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والجيش الأردني، بهدف كسر إغلاق إسرائيل للمعابر الحدودية، والذي تعذر من خلالها إدخال المساعدات الإنسانية.
وأضاف أن المملكة قدمت للأردن من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة مظلات وشبكات مخصصة لعمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة تزن 30 طنًا، مبينًا أن المواد الغذائية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تتميز بأنها صالحة للاستخدام المباشر دون الحاجة إلى مواقد لتسخينها.
وأكد حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على دعم العمل الإنساني في قطاع غزة وإيصال المساعدات للأشقاء هناك بجميع الطرق والأساليب الممكنة، والتغلب على مشكلة إغلاق المعابر البرية والبحرية من خلال عمليات الإسقاط الجوي، داعيا لفتح المعابر للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الضخمة للمتضررين.
وأبان أن المملكة تفاعلت منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة في قطاع غزة، والحرب التي شنت ضد الشعب الفلسطيني العزل في القطاع، وبتوجيهات القيادة أطلقت المملكة حملة تبرعات شعبية كبيرة جمعت حتى الآن مبالغ مالية تتجاوز 184 مليون دولار أمريكي، وسيرت جسراً جوياً مكونا من 54 طائرة وجسراً آخر بحريا مؤلفاً من 8 سفن وما زالت الجسور مستمرة.وفق “أخبار 24”.
وشكر الربيعة، حكومة المملكة وخادم الحرمين وولي العهد على ما يقدمانه من عون إنساني لافت ونوعي لمساندة الجهود الدولية وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.