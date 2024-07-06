المسحل يهنئ “أخضر تحت 19″ بعد التتويج بـ”غرب آسيا”

هنأ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، مساء اليوم الجمعة، لاعبي المنتخب الوطني تحت 19 عاما بعد تتويجهم بلقب كأس غرب آسيا.
وتُوج المنتخب الوطني تحت 19 عاما، مساء اليوم الجمعة، ببطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2024، بعد الفوز على نظيره الإماراتي بنتيجة هدف دون رد في المباراة النهائية.
وكتب المسحل عبر حسابه على منصة إكس: “أبارك لمنتخبنا الشاب التتويج بذهب غرب آسيا، وحظ أوفر للمنتخب الإماراتي الشقيق، عمل كبير قدمه لاعبونا والجهازان الفني والإداري طوال مشوار البطولة تكللت بالتتويج”.
وأضاف: “كل الشكر لمحافظة الطائف وكافة القطاعات الحكومية والخاصة على هذه الاستضافة الناجحة التي تؤكد مجددًا قدرة المملكة على تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية برعاية سخية من قيادتنا الرشيدة واهتمام كبير من وزارة الرياضة”.وفق “أخبار 24”.
الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 19 عامًا تصدّر مجموعته “الأولى” ضمن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا والتي ضمّت إلى جواره منتخبات عمان، والكويت، واليمن.