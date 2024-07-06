نجم يوفنتوس يحسم موقفه من الانضمام لـ “روشن”

كشفت تقارير صحفية عن موقف لاعب يوفنتوس الإيطالي فيدريكو كييزا، من الانضمام لدوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الموسم المقبل.
وأكد الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، على حسابه عَبْر منصة “إكس”، أن روما عرض راتبا على كييزا قدره 5.5 مليون سنويا لمحاولة إقناع اللاعب بالانضمام للفريق.
وأوضح، أن كييزا ليس ضمن خطط تياجو موتا، مدرب يوفنتوس، لذا يستعد للمغادرة خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأشار إلى أن كييزا يملك عرضا من دوري روشن، لكنه رد عليه بالرفض خلال الأسبوع الماضي، كما أن هناك ناديا إنجليزيا طلب معلومات عن الصفقة. وفق “أخبار 24”.
وشارك كييزا مع منتخب بلاده إيطاليا في كأس الأمم الأوروبية، قبل أن يغادر البطولة من دور الـ 16 أمام سويسرا.