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جديد المحليات > إخلاء مواطن من طرابزون التركية لعلاجه بالمملكة
06/07/2024   2:35 م

إخلاء مواطن من طرابزون التركية لعلاجه بالمملكة

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باشرت السفارة السعودية في تركيا عملية نقل أحد المواطنين السعوديين بواسطة الإخلاء الطبي من مدينة طرابزون إلى المملكة ليتم علاجه فيها.

وأشارت السفارة إلى أن أحد موظفيها رافق المواطن حتى صعوده للطائرة، متمنية له الشفاء العاجل.

إخلاء مواطن من طرابزون التركية لعلاجه بالمملكة

جديد المحليات
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