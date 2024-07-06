ترحيل 9.6 ألف مخالف و20 ألفا تحت الإجراءات

كشفت وزارة الداخلية عن ترحيل 9.6 ألف مخالف وإخضاع 20.5 ألف مخالف لإجراءات تنفيذ الأنظمة، وذلك ضمن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي أسفرت خلال الفترة الأخيرة عن ضبط 16.5 ألف مخالف.
وأوضحت وزارة الداخلية في البيان الأسبوعي، أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة بلغ نحو 16.5 ألف مخالف، منهم 9.9 ألف مخالف لنظام الإقامة، و 4.6 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و1920 مخالفًا لنظام العمل.
وأضافت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 1244 شخصًا 37% منهم يمنيو الجنسية، و 60% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 63 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم ضبط 3 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
وأبانت أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 20.7 ألف وافد مخالف، منهم 19.3 ألف رجل، و1384 امرأة، لافتة إلى أنه تم إحالة 12.2 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2931 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9.6 ألف مخالف. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الوزارة أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.